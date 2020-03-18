2020/03/18 | 12:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة يؤكد ان فرض حظر التجوال الشامل جاء بعد التشاور مع منظمة الصحة العالمية ولايقاف الانتشار المتزايد لفيروس كورونا في البلاد. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 12:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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