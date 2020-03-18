أول تعليق للسيد الصدر على اختيار الزرفي لتشكيل الحكومة

2020/03/18 | 12:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الأربعاء، على تكليف عدنان الزرفي رئيسا للحكومة....

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