الصحة العراقية: التزام المواطنين بحظر التجوال يجنب البلاد تداعيات كارثية

2020/03/18 | 12:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تدعو المواطنين للالتزام بالبقاء في منازلهم

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