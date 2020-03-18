الدفاع المدني: 170 فرقة ستشرع بتطهير بغداد من “كورونا”

2020/03/18 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، الاربعاء، عن تفاصيل عمليات التطهير التي ستجري خلال الساعات القادمة في بغداد بعد فرض حظر التجوال، مبينا ان 170 فرقة ستشرع في تطهير العاصمة من فيروس كورونا.وقال بوهان في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “170 فرقة معالجة كيمياوية وبايلوجية وصحية ستشرع في تطهير العاصمة بغداد […]

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