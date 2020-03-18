صحة ديالى: لاول مرة بدء فحص الحالات المشتبه بإصابتها بـ”فيروس كورونا”

2020/03/18 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن بدء الفحص للحالات المشتبه بها بفايروس كورونا في مستشفى بعقوبة لاول مرة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان” اجهزة حديثة وصلت من منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة الى مستشفى بعقوبة التعليمي تتيح اجراء الفحص الأولي لفايروس كورونا في مختبرات المستشفى”.واضاف […]

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