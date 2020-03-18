شركة فرنسية تعلن نجاح تجربة دواء ضد كورونا

2020/03/18 | 12:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت شركة فرنسية لصناعة الأدوية، اليوم، عن استعدادها لتقديم نحو 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد النتائج الإيجابية والمبشرة خلال التجربة العلاجية.وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن شركة الأدوية اتخذت القرار بتقديم العلاج للمرضى بعد أن أثبت جدواه خلال التجارب الأخيرة.وأضافت الصحيفة أن الدواء هو مضاد للملاريا أثبت فعالية كبيرة […]

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