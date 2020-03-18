عبدالامير الركابي - ال-محمدان- الزائفان ونخبة الحداثة/2

2020/03/18 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي يعكس القصور العقلي كما تميزت به وتجلى خلال ماتمخض عنه عمل النخبة الحداثية في العراق، عمق المفارقة المهول والاقصى، بين الحقيقة التاريخية المضمرة في الظاهرة المجتمعية الرافدينيه، وبين قدرة العقل على الإحاطة بها، والحالة هنا نموذجيه من حيث اظهارها لاهم مايميزويعين القانون الناظم لعلاقة العقل بالظاهرة المجتمعية، من حيث يكون ويظل متخلفا عنها، عاجزا عن الإحاطة بمكنونها وماتضمره، بم......

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