حنان بديع - فيروس كورونا .. معذور

2020/03/18 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_بديع نعم هو شرير في انتشاره وعدواني في أعراضه ، لكن ترى هل هو معذور ؟أسألكم لأن للفيروسات أيضا عالمها وصراعها لأجل البقاء ، واذا كنا نحن النوع المهيمن على هذا الكوكب فهذا لا يعني أننا خرجنا تماما من المنافسة مع بقية الكائنات الحية على هذا الصراع من أجل الحياة ، في الواقع ، نحن وباقي هذه الكائنات ومن ضمنها الفيروسات على صغرها في صراع مستمر للبقاء على قيد الحياة على حساب الطرف الآخر ..واذا كانت ......

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