غسان صابور - CORONA VIRS... والاعتصام بالبيت...

2020/03/18 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور CORONAVIRUSوالاعتصام بالبيت...أريد أن ابدأ كلماتي عن هذا الموضوع...وباء الكورونافيروس..وأوامر الحكومة الفرنسية بالاعتصام ببيوتنا لمدة خمسة عشر يوم..كمحاولة أولى ضرورية لحصر هذه الكارثة العالم..والتي لم تستثن..حتى صباح هذا اليوم..حسب معلومات منظمة الصحة العالمية..أية دولة بالعالم...أريد..أرغب..أريد وأرغب أن أوجه كل تقديري وإعجابي واحترامي..للعاملين بالمستشفيات الفرنسية العامة......

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