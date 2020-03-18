الصين تقترب من القضاء على كورونا وتعلن نتائج بحثها حول لقاء الفيروس.. هل ستبدأ بإنتاجه؟

2020/03/18 | 12:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت السلطات الصحية في الصين، الأربعاء، إكمال البحث السريري لدواء “فافيبيرافير”، العقار المضاد للفيروسات.وقال “المركز الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية” الحكومي، ان هذا الدواء “أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) من خلال تجربتهم مع حالات الإصابة في الصين”.وقال تشانغ شين مين، مدير المركز، إن “عقار فافيبيرافير، […]

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