الامن النيابية: إجراءات تطبيق حظر التجوال جيدة

2020/03/18 | 12:39 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

اشادت لجنة الامن والدفاع النيابية ,الاربعاء, بالجهود التي تبذلها القوات الامنية بتطبيق اجراءات قرار حظ...

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