الحكومة السوريّة: فتح طريق M4 بإدلب سيتم عبر عمل عسكري

2020/03/18 | 12:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السوريّة أن فتح الطريق الدولي حلب – اللاذقيّة المعروف بـM4، سيتم من خلال عمل عسكري يقوم به «الجيش السوري» بدعم من القوّات الروسيّة، وذلك في حال فشل تنفيذ

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