هبوط حاد لأسعار النفط العالمية

2020/03/18 | 12:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….واصلت أسعار النفط الخام هبوطها، الأربعاء، عند أدنى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني 2016 ،مدفوعة بارتفاع وتيرة التخوفات العالمية، من تفشي فيروس كورونا، وتبعاته الاقتصادية على الأسواق.يأتي ذلك، فيما أعلنت السعودية عزمها زيادة صادرات النفط الخام خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، مقارنة بمتوسط 3.7 ملايين حاليا، ما يهدد […]

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