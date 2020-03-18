شاهد..النجف الاشرف بعد حظر التجوال

2020/03/18 | 12:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة في محافظة النجف، تطبيق حظر التجوال ابتداء من اليوم الأربعاء 18 آذار ولمدة أسبوع، قررت خلالها اغلاق منافذ المدينة وتوجيه مفارز لمتاب...

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