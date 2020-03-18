اربيل تحجز 27 عجلة و 12 دراجة نارية لخرقها حظر التجوال

2020/03/18 | 12:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة مرور محافظة اربيل ، الاربعاء عن حجز 27 عجلة جديدة لخرقها قرار فرض حظر التجوال.وقالت المديرية في بيان، ان مفارز المرور والاسايش والشرطة وقوات الزيرفاني صادرت 124 اجازة سوق وسنوية وحجزت 27 عجلة و12 دراجة نارية لخرقها قرار حظر التجوال الذي اتخذته السلطات ضمن اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.وكانت وزارة

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