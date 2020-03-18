دراسة حديثة عن هياكل غامضة من عظام الماموث

2020/03/18 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة حديثة إلى أن البشر في العصر الجليدي القديم نجوا من درجات الحرارة المتجمدة من خلال سرقة مقابر الماموث الضخمة وبناء “هياكل دائرية غامضة من العظام”.وأرّخ فريق من العلماء البريطانيين يفحصون الموقع المسمى Kostenki 11 في روسيا، العظام إلى 20 ألف سنة مضت، عندما عاش الصيادون في العصر الحجري القديم في بيئة متجمدة […]

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