الشرطة المحلية في نينوى تخلي عوائل بسبب غرق مناطقهم

2020/03/18 | 12:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص قام عناصر الشرطة المحلية في محافظة نينوى، بنقل عوائل من مناطق سكناهم الى مناطق امينة بسبب غرق مناطقهم.وقال عدد من الاهالي لـ “العهد نيوز”، ان “الامطار الغزيرة تسببت بغرق بعض الأحياء السكنية في مدينة الموصل تحت غياب واضح لدور الحكومة والدوائر الخدمية”.واضافوا، ان “عناصر الشرطة المحلية قامتوا بإخلاء الأهالي […]

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