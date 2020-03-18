حماية الاجيال السابقة.. حماية الاجيال المقبلة.. عبد الحميد الصائح

2020/03/18 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: عبد الحميد الصائح لم أفاجأ لحظة بمستوى الترويع والمبالغة الذي طغى على خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو ينذر شعب بريطانيا البالغ ثمانية وستين مليون نسمة تقريباً بانهم أمام الابادة والهلاك وعليهم مواجهة فقدان الاحبة المفاجيء جراء فايروس ( كورونا) ، بل ذهب مستشار حكومته الى التخريف ابعد من ذلك وهو يتحدث عن […]

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