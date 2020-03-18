الرئيس روحاني: ايران لم ولن تنسى جريمة اغتيال سليماني

2020/03/18 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم ولن تنسى الجريمة الأميركية باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني.وقال روحاني في تصريحات صحافية، إن “ايران لم ولن تنسى جريمة اغتيال القائد سليماني”، مشيرا إلى الى أن “الهجمة الصاروخية التي نفذتها قواتنا المسلحة على قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق […]

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