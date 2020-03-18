الصحة النيابية تكشف عبر “العهد نيوز” عن اجراءات صارمة لمواجهة كورونا

2020/03/18 | 13:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ليلى فليح، عن اتخاذ خطوات صارمة لمواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد.وقالت فليح لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، أن “لجنتها وجهت الجهات المعنية إلى ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وجهات الاختصاص خاصة المتعلقة بإجراءات الحجر والعزل الصحي في ظل الظروف الراهنة”.واضافت ان “لجنتها ستعقد اجتماع […]

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