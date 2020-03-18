العتبة الحسينية توزع 3 آلاف سلة غذائية بين الفقراء في كربلاء

2020/03/18 | 13:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأربعاء، عن توزيع 3 آلاف سلة غذائية على العوائل في الاحياء الفقيرة بكربلاء بسبب فرض حظر التجوال والوضع الصحي الذي تمر به البلاد.وقال المشرف على المبادرة الشيخ فاهم الإبراهيمي، إنه “ونتيجة للظروف الصحية التي تمر به البلاد في ظل فيروس كورونا وفرض حظر للتجوال بادرت العتبة […]

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