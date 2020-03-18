وفاة أول حالة مصابة بكورونا في تركيا وارتفاع الإصابات إلى 98 شخصا

2020/03/18 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت الصحة التركية وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وافادت وكالة الاناضول أن وزير الصحة فخر الدين قوجة، أكد وفاة رجل يبلغ من العمر تسعة وثمانين عاما اصيب بالعدوى عن طريق أحد موظفيه العائد من الصين، فيما اشار الى تسجيل إحدى وخمسين حالة جديدة ليرتفع عدد الاصابات الى ثمان وتسعين اصابة في عموم البلاد.

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