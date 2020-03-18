صحة ديالى تعلن بدء فحص كورونا في بعقوبة لاول مرة

2020/03/18 | 13:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، عن بدء الفحص للحالات المشتبه بها بفايروس كورونا في مستشفى بعقوبة لاول مرة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، ان” اجهزة حديثة وصلت من منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة الى مستشفى بعقوبة التعليمي تتيح اجراء الفحص الأولي لفايروس كورونا في مختبرات المستشفى”.واضاف […]

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