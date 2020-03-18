الصدر يعلّق على تكليف عدنان الزرفي: غير مقرّب لنا ولكم

2020/03/18 | 13:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعلّق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن "صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق استدعى اختيار مرشح غير مقرب لنا ولكم".

قال الصدر في تدوينة، رصدها "ألترا عراق"، إنه "سواء كان المرشح وفق الضوابط أو لم يكن كذلك، فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين لا غير، وسواء كانت آلية اختياره صحيحة أم لم تكن كذلك، فهذا شأن عراقي بحت، فلا داعي لتدخل أصدقاءنا من دول الجوار أو غيرهم، ولا سيما المحتل".

أضاف الصدر "ولتعلموا أن صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق هو من غير آلية الاختيار"، لافتًا إلى أن "اختياراتهم لأناس غير أكفاء أو اختلافهم وعدم توافقهم على مرشح هو ما استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولكم".

وتابع الصدر "عمومًا فلست بصدد إعطاء رأيي بهذا المرشح أو غيرهم بل جل ما يهمني سيادة العراق".

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