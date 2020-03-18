رفض إيراني بتكليف الزرقي مقابل دعم أمريكي والصراع يحتدم

2020/03/18 | 13:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كشف كتلة “تيار الحكمة” برئاسة عمار الحكيم عن وجود رفض إيراني لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكنه في المقابل أكد وجود دعم امريكي للزرفي.وقال مصدر من داخل التيار لل( المستقلة)… اليوم الأربعاء إن “هناك رفض من قبل طهران لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بالمقابل هناك دعم من الولايات […]

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