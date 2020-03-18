من هي العراقية التي شوهدت مع الممثل الاميركي براد بيت؟

2020/03/18 | 13:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/تداولت وسائل إعلام أميركية، صورا للمثل الأميركي العالمي، براد بيت، برفقة صديقته العراقية الأصل الممثلة علياء شوكت، بعد يوم من حضورھما حفل معا.وشوھد الممثل الحاصل على الأوسكار، والبالغ من العمر 56 عاما، رفقة صديقته علياء البالغة من العمر 30 عاما، أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة في مدينة لوس أنجلوس الأسبوع الماضي، حيث التقطت صور لھما.وبحسب الصور فقد ظھر براد بيت، وھو في زي متواضع ويضع قبعة، محاولا الھروب من الكاميرات، فيما ظھرت علياء بزي وردي وھي تضحك مع بيت.وبالرغم من خروج بيت وشوكت معا عقب ليلة الحفل، فإن مقربين منھما أكدوا أنھما مجرد صديقين وليس أكثر.يذكر ان علياء شوكت، ھي ممثلة أميركية مولودة لأب عراقي وأم نرويجية، اشتھرت بظھورھا في مسلسليof State""Maeby Fünke".وGrace" .وكان الصديقان قد شوھدا معا من قبل في معرض فني بلوس أنجليس، وحفل للمغني كانيه وست.وخرج النجم براد بيت عن صمته، بعد العديد من الشائعات التي أكدت أنه على علاقة بالممثلة العراقية الأصل عليا شوكت، والحاصلة على الجنسية الأميركية، وذلك بعد ظھورھما سويا في إحدى الحفلات، مؤكدا بأنه حاليا لا يواعد أحدا على الإطلاق ولا يفكر في ذلك، وإنما يعطى مساحة أكبر من وقته لأطفاله وعمله.جدير بالذكر ان براد بيت، لم يواعد أي امرأة علنا منذ انفصاله عن زوجته السابقة، أنجلينا جولي في العام 2016.

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