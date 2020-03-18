امن السليمانية يوجه نداءا بعد اعتقال ايراني تسلل الى المحافظة

2020/03/18 | 13:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت المديرية العامة للشرطة في محافظة السليمانية عن اعتقال ايراني دخل المدينة بطرق غير قانونية، مشيرة الى انه تم تسليمه الى الفرق الصحية لإجراء الفحوصات عليه للتأكد خلوه من فيروس "كورونا" أم لا.وقالت المديرية في بيان إن شخصا ايرانيا دخل المدينة بطرق غير قانونية مما استدعى اعتقاله وتسليمه للفرق الصحية لإجراء الفحوصات الأولية له والتأكد خلوه من فيروس كورونا أو لا"، مبينة ان المعتقل يحمل الجنسية الإيرانية تم اعتقاله في أحد شوارع السليمانية من قبل مفارز الشرطة.ودعت شرطة السليمانية المواطنين الى الإخبار عن أي شخص دخل المدينة من إيران أو الدول الأخرى بطرق غير قانونية من خلال الإتصال على الخط السخن لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

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