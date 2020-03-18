“أين خامنئي؟”.. تساؤلاتٌ عن مصيرِ المرشد، هل كورونا سيُسقِط النظام الإيراني؟

2020/03/18 | 13:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت للأسبوع الثاني على التوالي، تتساءل الصحافة الأميركية، وتضعُ علامات الاستفهام حول الاختفاء المريب للمرشد الإيراني #علي_خامنئي، واحتمالية إصابته بفيروس “كورونا”، الذي تفشى في #إيران.وقبل أسبوع،

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