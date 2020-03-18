اللكاش: المحكمة الاتحاديه المعطله تهب صلاحيات غير دستوريه الى رئيس الجمهوريه

2020/03/18 | 13:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب السابق محمد اللكاش: بان المحكمة الاتحاديه المعطله باعمامات صادره من مجلس القضاء الأعلى والذي يطالب من المحاكم عدم تنفيذ اي قرار يصدر عن المحكمة الاتحاديه كونها غير مكتملة […]

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