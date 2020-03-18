توقعات بان يقضي كورونا على 250 الف بريطاني

2020/03/18 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المستشار العلمي لحكومة بريطانيا، باتريك فالانس، أن إجراءات بلاده ضد فيروس كورونا تهدف لأن لا يتجاوز عدد الوفيات 20 ألفا، بينما يحذر خبراء من أن هذا العدد قد يبلغ 250 ألفا.وقال فالانس، في تصريحات، إن “المقياس العقلاني” المعتمد على تقديرات التصور البياني الذي وضعته حكومة البلاد يشير إلى أن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس […]

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