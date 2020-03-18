2020/03/18 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

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العمليات المشتركة تؤكد تسهيل حركة الكوادر الصحية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية أثناء حظر التجوال

يتبع .



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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، سقوط صاروخين في منطقة الجادرية وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخين نوع كاتيوشا انطلقا من منطقة عرب جبور باتجاه منطقة الجادرية أحدهما سقط على بناية متروكة قرب هيئة الحج والعم

بغداد اليوم - متابعة

نفى المتحدث باسم التحالف الدولي، الثلاثاء، إطلاق صواريخ على قاعدة التاجي او وقوع انفجارات قرب منشآت تابعة له.

وقال المتحدث في تغريدة له على تويتر، " لم تطلق صواريخ على معسكر التاجي.



كما لم تحدث انف

بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف المنطقة الخضراء، وسط بغداد، بصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء حيث السفارة الامريكية ومباني للعديد من المؤسسات الحكومية

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