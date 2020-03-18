الصحة العالمية تكشف حصيلة المصابين بكورونا وأعداد الوفيات حول العالم

2020/03/18 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء (18 آذار 2020)، عن حصيلة اعداد الوفيات والمصابين بفايروس كور...





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