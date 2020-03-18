أميركا توجه اتهام مباشر لروسيا بالمسؤولية عن مقتل جنود أتراك بإدلب

2020/03/18 | 13:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجيّة الأميركي “مايك بومبيو” روسيا بالمسؤوليّة عن مقتل عشرات الجنود الأتراك شمال سوريا، وذلك إثر عمليّاتها العسكريّة في المنطقة خلال الأشهر الماضية.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده

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