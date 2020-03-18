تنزانيا تسجل أول وفاة بكورونا

2020/03/18 | 13:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت تنزانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، في جزيرة زنجبار السياحية.

وقال رئيس وزراء البلاد قاسم مجاليوا، في تصريح صحفي، إن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 3 حالات في البلاد.

وأضاف أن المصابين الثلاثة يحملون جنسيات الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وتنزانيا.

وأشار إلى أن الفيروس انتقل إلى المواطن التنزاني، نتيجة احتكاكه مع أحد المصابين بكورونا أثناء تواجده خارج البلاد.

يذكر أن جزيرة زنجبار السياحية، استقبلت العام الماضي أكثر من نصف مليون سائح.

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