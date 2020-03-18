الأردن: استمرار التزود بالنفط العراقي خلال اذار تحسبا لاي طارئ

2020/03/18 | 13:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، استمرار التزود بالنفط العراقي خلال شهر اذار وبلغ اجمالي واردات مصفاة البترول الاردنية من نفط العراق خلال النصف الأول من شهر اذار الحالي 5ر196 الف برميل بمعدل 1ر13 الف برميل يوميا.

وأوضحت في تصريح صحفي اليوم، ان "وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ومن باب التحوط لأي طارئ في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، نسقت مع الجانب العراقي، لزيادة معدلات التحميل والنقل، وذلك بهدف استلام مصفاة البترول الاردنية جميع كميات النفط الخام التعاقدية خلال شهر اذار 2020".

وعن اجمالي واردات المملكة من النفط العراقي الخام ، حتى منتصف شهر اذار الحالي، قالت ان "مصفاة البترول الأردنية استقبلت 2 مليون برميل من مادة النفط الخام العراقي منذ انطلاق بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي لدى موقع المصفاة/ الزرقاء في الخامس من شهر أيلول 2019 ولغاية 15 اذار 2020، وبمعدل يومي يبلغ، حوالي 25ر10 الاف برميل، نقلها 7851 صهريجا عراقيا وأردنيا".

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