ماذا قال الباحثون الأميركيون عن فيروس كورونا قبل خمس سنوات وأي الحيوانات مصدر انتشاره؟

2020/03/18 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في عام 2015 حذر باحثون من جامعة نورث كارولاينا الأميركية من ظهور “فيروس جديد من عائلة كورونا بشكل وبائي تعجز الخلايا المناعية في الجسم واللقاحات عن مقاومته”، وحدد الباحثون “الخفاش الصيني” كمصدر محتمل لتطور الفيروس الخطير.وقالت دراسة منشورة في موقع الجامعة، قبل خمسة أعوام إن “الفيروس الجديد سيصيب المجاري التنفسية وهو […]

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