سيناريو علاوي بانتظار الزرفي.. 120 نائب يعلنون رفضهم تكليف المرشح الجدلي

2020/03/18 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر برلمانية، اليوم الأربعاء، بحراك يضم 120 نائبا لإسقاط رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مما يعيد سيناريو اعتذار محمد علاوي.وقالت المصادر، إنه “خلال الساعات المقبلة، سيصدر موقفٌ موحّدٌ يرفض التكليف يضم أكثر من 120 نائباً”، متوقعة أن “ينضمّ أكثر من 50 نائباً إلى هذا الحراك على أمل إسقاط المكلف”.يشار الى ان بعض […]

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