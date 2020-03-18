الخطوط القطرية تستغني عن 200 موظف بسبب كورونا

2020/03/18 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغنت الخطوط الجوية القطرية عن نحو 200 موظف، جمعيهم من مواطني الفلبين المقيمين في قطر، هذا الأسبوع مع إجبار تفشي فيروس كورونا الناقلة الشرق أوسطية على خفض الرحلات الجوية.وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، إنه جرى تسريح نحو 200 فلبيني بشكل مفاجئ من شركة الطيران، ليؤكد تقريرا نشرته إيه.بي.إس-سي.بي.إن في وقت سابق.وأضاف بيلو، […]

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