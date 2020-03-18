تخصيص ٣ مليار دينار لتوفير الأدوية والحد من انتشار كورونا في البصرة

2020/03/18 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن رئيس خلية الأزمة العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني عن تخصيص مبلغ مالي قدره ٣ مليار دينار عراقي كتخصيص مالي لدائرة صحة محافظة البصرة لتعزيز رصيد الأدوية وتهيئة أماكن العزل الصحي كاجراءات صحية لمواجهة مرض كورونا .وذكر ” العيداني في بيان صحفي ، ان “دائرة صحة البصرة طلبت […]

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