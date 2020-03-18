غالبية القوى السياسية ترفض تكليف الزرفي تشكيل الحكومة

2020/03/18 | 13:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.03.18 - تباينت الآراء بين القوى السياسية في العراق حول تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح للنائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، حيث واج...

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