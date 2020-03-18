تركيا… أزمة مالية محتملة قد تلحق بالسوريين بسبب كورونا

2020/03/18 | 13:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى انتشار فيروس كورونا والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات التركية خلال الأيام الماضية إلى توقف الكثير من النشاطات الاقتصادية في تركيا.ويبدو أن السوريين العاملين ضمن بعض المنشآت والمعامل والورشات

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