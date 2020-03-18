الليرة تواصل هبوطها وتتخطى حاجز الـ 1110 للدولار الواحد

2020/03/18 | 13:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الليرة السورية، تراجعها أمام العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء، وتخطت حاجز الـ 1110 ليرات للدولار الأميركي الواحد.وسجل سعر صرف #الليرة، في بداية تعاملات اليوم، 1112 ليرة للدولار الواحد (مبيع)

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