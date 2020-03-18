اصحاب فصيلة الدم (A) هم الاكثر عرضة لخطر كورونا

2020/03/18 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص باحثون في الصين إلى أن فصائل الدم يمكن أن تلعب دورا في إمكانية تعرض صاحبها لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من عدمها.ونقلت صحيفة الديلي ميل، عن دراسة اجريت في مدينة ووهان الصينية ، بؤرة الفيروس، أن أولئك الذين يحملون فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوروناوالاكثر عرضة للموت مقارنة بأصحاب باقي الفصائل.[…]

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