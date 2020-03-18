إصابة محلية واحدة لليوم الثاني على التوالي… كورونا تُهزم في الصين

2020/03/18 | 13:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن البر الرئيسي للبلاد سجل 12 حالة إصابة جديدة وافدة وواحدة محلية بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، انخفاضا من 21 حالة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الواردة من الخارج يفوق ولليوم الخامس على التوالي، عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت […]

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