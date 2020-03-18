متظاهرون في السماوة والنجف يرفضون تكليف عدنان الزرفي

2020/03/18 | 13:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع متظاهرون في محافظتي النجف الأشرف والمثنى، اليوم الأربعاء، شعارات ترفض تكليف النائب عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية.وفي النجف رفع المتظاهرات لافتات كتب عليها: “عدنان الزرفي مرفوض”، محمليه فشل […]

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