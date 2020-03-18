‏147 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في إيران خلال 24 ساعة

2020/03/18 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، الاربعاء (18 آذار 2020)، وفاة 147 حالة مصاب بفايروس كورونا المستجد خلال ...





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