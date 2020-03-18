بالفيديو.. الأمطار تغرق شوارع وأحياء كاملة في الموصل

2020/03/18 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تسببت الأمطار الغزيرة بإغراق شوارع وأحياء كاملة في مدينة الموصل.

وحصلت (بغداد اليوم)، على شريط م...





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