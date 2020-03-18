2020/03/18 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم
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وحصلت (بغداد اليوم)، على شريط م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. الأمطار تغرق شوارع وأحياء كاملة في الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
تسببت الأمطار الغزيرة بإغراق شوارع وأحياء كاملة في مدينة الموصل.
وحصلت (بغداد اليوم)، على شريط م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. الأمطار تغرق شوارع وأحياء كاملة في الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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