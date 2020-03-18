السعودية وخسائر سوق النفط.. نبيل المرسومي

2020/03/18 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نبيل المرسومي السعودية هي الدولة الأكثر قدرة بين الدول المنتجة للنفط في الصمود وتحمل الخسائر في سوق النفط العالمية بسبب قدراتها الإنتاجية الكبيرة ولأنها اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم اذ تصدر 7.1 مليون برميل يوميا سترتفع خلال الأشهر القادمة الى 10 ملايين برميل يوميا أي ضعف الصادرات النفطية الروسية .كما تمتلك السعودية […]

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