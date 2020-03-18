اليمن يصمد أمام كورونا.. لا إصابات لغاية الان

2020/03/18 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس مؤكدة مخبريا في اليمن.وأوضح الناطق باسم اللجنة عبد الحكيم الكحلاني، إنه وفي إطار الالتزام بالشفافية, فإن الوزارة تلقت بلاغاً عن حالة اشتباه لمواطن يمني كان في المستشفى السعودي الألماني واثنين آخرين يحملان الجنسية المصرية مرحلين من […]

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