ناشطة سعودية تعتنق المسيحية وتتزوج داخل كنيسة !

2020/03/18 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الناشطة النسوية السعودية “فايزة المطيري”، زواجها من داخل إحدى الكنائس الغربية، وذلك بعد تخليها عن الإسلام واعتناقها المسيحية.وظهرت “فايزة المطيري”، مرتدية فستان الزفاف الأبيض، داخل الكنسية، وقد علقت الصليب أعلى التاج فوق رأسها، وسط حضور أصدقائها وأقارب الزوج الذي لم تكشف عنه.وكانت فايزة المطيري، أثارت الجدل عقب نشرها صورة لنفسها بالحجاب وأخرى […]

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